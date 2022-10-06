Военным пенсионерам предложили самостоятельно явиться в военкоматы «Объясняем.рф»: военные пенсионеры могут самостоятельно явиться в военкоматы в рамках частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военных пенсионеров могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации наряду с другими российскими гражданами, если у них отсутствуют проблемы со здоровьем и имеется военно-учетная специальность, соответствующая требованиям, сообщается на портале «Объясняем.рф». Военные пенсионеры могут сами прийти в военкоматы и стать мобилизованными.

Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва. Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить свое желание быть мобилизованным, — говорится в публикации.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский назвал категории граждан, которые не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. В их число входят работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, временно негодные к военной службе по состоянию здоровья, и ряд других категорий.

По словам контр-адмирала, речь также идет о гражданах, имеющих на иждивении четверых и более детей, не достигших 16-летнего возраста. Не подлежат призыву лица, матери которых имеют, кроме них, четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа. Частичная мобилизация не распространяется также на граждан, занятых постоянным уходом за членом семьи либо являющихся инвалидами I группы.

Кроме вышеуказанных категорий под мобилизацию не подпадают военные пенсионеры, снятые с воинского учета. Цимлянский подчеркнул, что число призываемых резервистов не будет превышать 1% от всего мобилизационного резерва России.