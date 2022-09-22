В Минобороны рассказали, кого не будут мобилизовывать Представитель Генштаба Цимлянский перечислил категории россиян, которых не будут мобилизовывать

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Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский назвал категории граждан, которые не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. В их числе работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, временно негодные к военной службе по состоянию здоровья и ряд других, передает РИА Новости.

По словам контр-адмирала, речь также идет о гражданах, имеющих на иждивении четверых и более детей, не достигших 16-летнего возраста. Не подлежат призыву лица, матери которых имеют, кроме них, четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа. Частичная мобилизация не распространяется также на граждан, занятых постоянным уходом за членом семьи либо являющихся инвалидами I группы.

Кроме вышеуказанных категорий под мобилизацию не попадают военные пенсионеры, находящиеся в отставке и снятые с воинского учета. Цимлянский подчеркнул, что число призываемых резервистов не будет превышать 1% от всего мобилизационного резерва России.

Ранее в Минобороны разъяснили, что в первую очередь к призыву в рамках частичной мобилизации подлежат стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. При этом приоритет будет отдаваться тем, у кого есть подходящие для этого навыки. Что касается предельного возраста призывников, то он зависит звания. Так, рядовые и сержанты могут призываться до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет.