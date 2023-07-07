Военный эксперт рассказал, какое оружие Чехия передаст Украине Военный эксперт Дандыкин рассказал, что Чехия передаст Украине Ми-24 и Ми-8

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный вертолет Ми-8

Чехия может передать Украине многоцелевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, техника находится не в очень хорошем состоянии, так что на ситуацию в зоне СВО повлиять не сможет.

Скорее всего, речь идет об оставшихся в Чехии Ми-24 и Ми-8 — многоцелевых вертолетах советского производства. Состояние у них не очень хорошее. У них много модификаций, в том числе ударные, для поддержки сухопутных войск. <...> На ситуацию в зоне СВО они не повлияют, их хватит на несколько вылетов. Машины старые, вряд ли их серьезно модернизировали, им десятки лет, — сказал Дандыкин.

Он добавил, что Чехия, вероятно, передаст Украине максимум 15 вертолетов, а остальную технику оставит себе. Кроме того, как считает эксперт, Прага может поставить Киеву часть боеприпасов, оставшихся с советских времен.

Дандыкин уточнил, что Чехия может пойти по пути Эстонии, Латвии или Литвы, которые отдали практически все вооружение Украине и надеются, что США их защитят. Он предположил, что часть поставляемой западной техники российские войска уничтожают сразу, польские и словацкие самолеты МиГ также по большей части ликвидированы.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что кроме вертолетов и боеприпасов Прага отправит Киеву авиасимуляторы для обучения пилотов для F-16.