https://static.news.ru/photo/64a6d638-e786-11e9-a290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полковник запаса Андрей Кошкин заявил, что в случае ядерного удара у руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения благодаря двум преимуществам.

По его словам, наша страна обладает высокими технологиями, которые применяют при создании нового вооружения.

По некоторым параметрам США серьёзно отстают от нас. Но здесь заложены не только высокие технологии, но и нравственный потенциал нашего руководства, — считает эксперт.

Он призвал прислушиваться к словам президента РФ Владимира Путина о том, что российские военные могут отразить любой удар, передаёт « Ura.ru ».

Ранее глава штаба 15-й армии ВКС Анатолий Нестечук рассказал, сколько времени нужно для решения об ответном ядерном ударе. Если система предупреждения о ракетном нападении заметит летящую в сторону России межконтинентальную баллистическую ракету, то у ответственных лиц будет несколько десятков минут на принятие решения, писал News.ru.