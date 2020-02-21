https://static.news.ru/photo/22524a8c-54b5-11ea-81b4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что согласен с опасениями россиян в связи с предполагаемым будущим уходом с поста президента РФ Владимира Путина.

Исходя из опубликованных Центром политической конъюнктуры сведений, граждане страны боятся борьбы за власть, передела собственности, межнациональных конфликтов и не только. Также россиян пугает будущее экономики и потеря государством авторитета на международной арене.

Коц выразил согласие с высказавшимися на этот счёт жителями страны.

Вполне всё логично. Причём все эти страхи, по мнению исследователей, смягчаются в случае, если Путин так или иначе останется во власти, — приводит слова военкора «Царьград».

Журналист также объяснил, почему нахождение Путина в системе власти успокаивает россиян. По его мнению, это связано с полным отсутствием альтернативы президенту и его курсу. И неизвестно, будет ли она предложена в течение ближайших четырёх лет.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники Центра политической конъюнктуры проанализировали риски и страхи россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента. В их опросе приняли участие жители Москвы, Перми, Волгограда и Иркутска. Наиболее выраженным страхом россияне назвали обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности.