Военкор назвал напоминанием удары по инфраструктуре Измаила Поддубный: удары по Измаилу напомнили Киеву о следствиях выхода РФ из зерновой сделки

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале назвал удары по нефтебазе и портовой инфраструктуре Измаила Одесской области напоминанием о предупреждении, которое было сделано Россией Украине после выхода из зерновой сделки. В Минобороны тогда заявили, что после разрыва соглашения все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться РФ как потенциальные перевозчики военных грузов.

Военкор пояснил, что появилась информация о заходе минувшей ночью в порт Измаила трех гражданских грузовых судов. Одно из них зарегистрировано на турецко-грузинскую компанию, а два других принадлежат Израилю и Греции. Все суда зашли в порт в сопровождении четырех военных самолетов НАТО.

Удары по измаиловскому порту можно считать напоминанием, — написал Поддубный.

Ранее Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что в Измаиле Одесской области атакована территория нефтехранилища. Как написал канал, после прилета по объекту там начался сильный пожар. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Глава администрации Одесской области Олег Кипер, в свою очередь, сообщил, что минувшей ночью произошли пожары на объектах портовой и промышленной инфраструктуры. В украинском оперативном командовании «Юг» эту информацию подтвердили, уточнив, что поврежден элеватор.

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале опубликовал кадры последствий ударов по порту Измаил на Украине. На них видны разрушенные перекрытия зданий и выбитые окна.