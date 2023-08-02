Появились кадры последствий ударов по порту Измаил

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале опубликовал кадры последствий ударов по порту Измаил на Украине. На фотографиях видны разрушенные перекрытия зданий и выбитые окна.

Глава администрации региона Олег Кипер сообщил, что на юге Одесской области произошли пожары на объектах портовой и промышленной инфраструктуры.

В украинском оперативном командовании «Юг» эту информацию подтвердили, уточнив, что поврежден элеватор. Было также отмечено, что возгорания стали следствием ночной атаки беспилотников.

Минувшей ночью в Сети появилась информация о том, что в городе Измаил Одесской области атакована территория нефтехранилища. После прилета по объекту там начался сильный пожар. Также сообщалось о взрывах в самой Одессе, Киеве, Киевской области и ряде других регионов.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что половина энергетических объектов в стране подверглась различным повреждениям вследствие ракетных ударов. Он отметил, что некоторые элементы инфраструктуры были полностью уничтожены.

Президент страны Владимир Зеленский заявлял, что самые существенные разрушения в результате взрывов зафиксированы на юге Украины.