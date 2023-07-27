Военэксперт назвал численность подготовленных резервов ВСУ для наступления Военэксперт Матвийчук заявил, что подготовленные резервы ВСУ составляют 30-40 тысяч человек

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что подготовленные резервы ВСУ для продолжения наступления в зоне СВО составляют 30-40 тысяч человек. По его словам, попытка ВСУ нанести анонсированный на Западе «основной удар» приведет к новым потерям ВСУ.

Я не думаю, что у них что-то получится, у них огромнейшие потери. Думаю, что это пропагандистский трюк чистейшей воды для внутреннего потребления, что ВСУ, все-таки, наступает, что Запад им помогает, поэтому они атакуют. У их есть резерв — 30-40 тысяч подготовленных бойцов. Но тяжелой техники и авиации у них практически нет. У них, собственно говоря, сейчас катастрофическое положение, — добавил Матвийчук.

Собеседник не исключил, что ВСУ в ходе анонсированного основного удара контрнаступления попытаются прорвать оборону ВС России на Запорожском направлении. По его словам, украинские военные планируют перерезать кратчайшую сухопутную магистраль в Крым в регионе.

Газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что ВСУ в рамках наступления задействовали некоторые резервы на Южном направлении. До этого появилась информация, что в ходе атак ВСУ потеряли почти пятую часть снаряжения, полученного Киевом от стран НАТО.

До этого газета The New York Times, ссылаясь на собеседников из Минобороны США, сообщила, что ВСУ начали главную фазу контрнаступления в зоне СВО. По информации издания, командование ВСУ сообщило Пентагону о планах нанести основной удар к югу от города Орехова в Запорожской области. В настоящее время армия Украины стягивает в этот район силы, специально подготовленные для контрнаступления.

Источник издания добавил, что власти США с большим интересом наблюдают за активностью ВСУ на этом участке фронта. Официальные лица на Украине заверили американских коллег, что в случае успеха эта операция продлится не более трех недель.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи признал, что наступление украинских войск идет в соответствии с планом, разработанным Киевом совместно с западными партнерами. По его словам, Киев полностью оправдывает ожидания Лондона и Вашингтона.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступление ВСУ отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Министр также не согласился с мнением, что наступление должно быть быстрым.