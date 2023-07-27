Военэксперт рассказал, где ВСУ попытаются прорвать оборону ВС России Военэксперт Матвийчук заявил, что ВСУ попытаются прорвать оборону ВС России в Запорожье

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ в ходе анонсированного основного удара контрнаступления попытаются прорвать оборону ВС России на Запорожском направлении. По его словам, украинские военные планируют перерезать кратчайшую сухопутную магистраль в Крым в регионе.

Собственно говоря, на Запорожском направлении они (ВСУ. — NEWS.ru) меняют группировку и пытаются пробиться именно там. Полагаю, что они хотят в Запорожье решить две задачи: политическую и военную. Политическую — создать видимость радиоактивного заражения местности при проведении каких-то действий в районе ЗАЭС и возбудить тем самым мировое сообщество. Вторая — военная — попытаться перерезать кратчайший сухопутную дорогу в Крым, — подчеркнул Матвийчук.

Газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что ВСУ в рамках наступления задействовали некоторые резервы на Южном направлении. До этого появилась информация, что в ходе атак ВСУ потеряли почти пятую часть снаряжения, полученного Киевом от стран НАТО.

До этого газета The New York Times, ссылаясь на собеседников из Минобороны США, сообщила, что ВСУ начали главную фазу контрнаступления в зоне СВО. По информации издания, командование ВСУ сообщило Пентагону о планах нанести основной удар к югу от города Орехов в Запорожской области. В настоящее время армия Украины стягивает в этот район силы, специально подготовленные для контрнаступления.

Источник издания добавил, что власти США с большим интересом наблюдают за активностью ВСУ на этом участке фронта. Официальные лица на Украине заверили американских коллег, что в случае успеха эта операция продлится не более трех недель.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи признал, что наступление украинских войск идет в соответствии с планом, разработанным Киевом совместно с западными партнерами. По его словам, Киев полностью оправдывает ожидания Лондона и Вашингтона.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступление ВСУ отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Министр также не согласился с мнением, что наступление должно быть быстрым.