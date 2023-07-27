В Британии заявили, что наступление ВСУ идет по плану Замминистра обороны Великобритании Хиппи: наступление ВСУ идет по плану

Фото: МО Украины

Наступление Вооруженных сил Украины идет по плану, который Киеву помогали составить его западные союзники, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью изданию Daily Telegraph. По его словам, Киев оправдывает ожидания Лондона и Вашингтона.

В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы, — сказал дипломат.

Джеймс Хиппи обратил внимание, что боевые наступательные действия — это не голливудский фильм, где будут показаны эффектные военные кадры и объявят окончательную победу к определенному сроку. Представитель оборонного ведомства также подчеркнул, что Россия никогда не будет слабым противником, какими бы ни были расклады.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление ВСУ отстает от намеченного графика. По его словам, медленное течение наступления объясняется нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

В то же время неудача в контрнаступлении может обернуться для Киева сокращением военной помощи Запада, уверены авторы польского издания Rzeczpospolita.