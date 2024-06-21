Во всех регионах России могут ввести туристический сбор с 2025 года С 2025 года российским регионам могут разрешить вводить туристический сбор

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С 1 января 2025 года регионам России могут дать право взимать туристический сбор и направлять его на инфраструктуру для туристов, заявил заместитель главы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. Сейчас готовятся предложения по модернизации эксперимента, который до конца 2024 года действует в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге.

Плату планируется изымать с номера гостиницы и отеля, а не с проживающего. Таким образом объектом налогообложения станет количество номеров. Базовая ставка составит около 65 рублей за один номер в сутки. Власти смогут устанавливать понижающий коэффициент.

Туристический налог с номера в гостинице взимается во многих странах мира. По итогам анализа данных 30 государств, установлено, что предлагаемая в России ставка — одна из самых низких, — заключили в Минэкономразвитии.

Власти Таиланда намерены отказаться от введения туристического сбора с иностранных туристов, которые прибывают в королевство воздушным транспортом, сообщил премьер-министр Сеттха Тхависин. Предыдущая администрация планировала взимать с туристов по 300 батов (около 725 рублей).