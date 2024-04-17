«Вместо НЛО»: пранкер Вован о «похищении» писателя Дмитрия Быкова Пранкер Вован заподозрил у Быкова делирий после обвинений в попытке похищения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Кузнецов (пранкер Вован) в беседе с NEWS.ru назвал бредом обвинения писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в свой и Алексея Столярова (пранкер Лексус) адрес в якобы попытке похитить литератора. По мнению собеседника, подозрения Быкова похожи на «больную фантазию».

Не знаю, как комментировать этот бред. Больная фантазия человека, может у него делирий? Даже представить не могу, каким образом мы его хотим похитить. Он же говорил, что это спланированная акция, мы хотим всех представителей оппозиции посадить на один самолёт, вывезти в Москву и показательно судить. Понятно, что он писатель и у него богатая фантазия, но это уже больная фантазия, — считает Кузнецов.

Пранкер не исключил, что Быков таким образом «хочет выбить денег на свою охрану» или страдает галлюцинациями. Кузнецов отметил: «раньше люди говорили, что их хотят похитить НЛО ради экспериментов, а теперь вместо НЛО Вован и Лексус».

Может, у Быкова галлюцинации? Я читал в комментариях, что ему нужно помолиться африканским богам Вовану и Лексусу и у него всё пройдёт. Раньше такие люди говорили, что их хочет похитить НЛО и ставить над ними эксперименты, а сейчас вместо НЛО Вован и Лексус. А! Весна же! Вот что с ним, — подытожил Кузнецов.