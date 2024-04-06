Вован и Лексус объяснили, почему не «пранкуют» российских политиков Вован и Лексус не разыгрывают российских политиков, чтобы не вносить раздрай

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) признались, что не хотят разыгрывать российских политиков, потому что это может внести раздрай в общество. На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ они заявили, что высказывания высокопоставленных лиц могут неверно трактоваться в сложившейся геополитической ситуации, а им это «не нужно», передает радиостанция «Говорит Москва».

Подобные записи, если какие-то наши чиновники будут выставляться в негативном свете, будут неверно трактоваться в наше время, вносить определенный раздрай в наше общество. Нам этого не нужно, — объяснил Лексус.

Ранее Кузнецов и Столяров заявили, что современная молодежь в возрасте 20 лет обычно не интересуется политикой. По словам Вована, у молодых людей другие ориентиры и они больше заточены на западные тренды.

До этого Кузнецов рассказал, что известные оппозиционно настроенные писатели из России попадаются на удочку пранкеров, поскольку мечтают оказаться полезными для Украины и обратить на себя внимание Запада. В частности, речь идет о Михаиле Веллере (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Дмитрии Быкове (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).