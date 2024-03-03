«Мечтали быть полезными»: Вован и Лексус об обманутых ими писателях Пранкер Вован: Быкова и Улицкую удалось обмануть из-за их желания быть нужными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)

Известные оппозиционно настроенные российские писатели смогли попасться на удочку пранкеров Вована и Лексуса, поскольку мечтали оказаться полезными для Украины и обратить на себя внимание западных политиков, заявил участник дуэта пранкеров Владимир Кузнецов во время общения с участниками Всемирного молодежного форума. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, они всегда мечтали быть кому-то нужными.

Тут скорее [сработал] тот образ, который мы создали для них. Они мечтали быть полезными. Что ими заинтересуются украинские власти. Что они будут кому-то нужны. Единственная нить, на которую они смогли попасться, — утверждение, что вы нам нужны, мы хотим вам дать власть, деньги и признание на Украине, а через Украину и признание на Западе, — сказал Владимир Кузнецов.

Ранее писатели Людмила Улицкая (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Михаил Веллер стали героями шоу пранкеров. Вован и Лексус представлялись им политическими деятелями Украины и задавали провокационные политические вопросы. К примеру, Улицкая заявила, что ей не нравятся теракты, устроенные спецслужбами Украины на территории России, но она считает, что у Киева есть на это право.