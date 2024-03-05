Пранкеры Вован и Лексус считают, что молодежь не интересуется политикой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)

Современная молодежь в возрасте 20 лет обычно не интересуется политикой, заявили в беседе с корреспондентом NEWS.ru российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) на полях Всемирного фестиваля молодежи. По словам Вована, у молодых людей другие ориентиры и они больше заточены на западные тренды.

Молодежь особенно заточена на Запад. Молодежь обычно вообще в таком возрасте политикой не интересуется, это вполне нормально. У людей другие ориентиры: свои отношения, будущее, работа, а политика — это уже нечто вторичное. Этим ты уже интересуешься в 25 лет и старше, — заявил он.

Ранее Вован рассказал, что известные оппозиционно настроенные писатели из России попадаются на удочку пранкеров, поскольку мечтают оказаться полезными для Украины и обратить на себя внимание Запада. В частности, речь идет о Михаиле Веллере, Дмитрии Быкове (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Людмиле Улицкой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), которые признались в поддержке Вооруженных сил Украины, поскольку были уверены, что им звонят из Киева.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что розыгрыши западных политиков Вованом и Лексусом помогают России вести информационную войну против Запада. По его словам, пранкеры разоблачают планы и стиль противника, который проигрывает это противостояние внутри российского общества. Он подчеркнул, что в этом направлении РФ практически не ведет ответных действий.