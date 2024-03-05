В Госдуме оценили вклад Вована и Лексуса в информационную войну с Западом Вассерман: пранкеры Вован и Лексус разоблачают противников Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)

Розыгрыши западных политиков российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) помогают России вести информационную войну против Запада, поскольку разоблачают планы и стиль действий противника, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман. По его словам, Запад проигрывает информационную войну внутри российского общества, а Москва практически не ведет ответных действий в западных странах.

В какой-то мере розыгрыши пранкеров помогают России вести информационную войну против Запада. Поскольку разоблачения противника, вскрытие его планов, его стиля действий всегда полезно. Так что надеюсь, что они продолжат свою работу. Надо понимать, что информационная война имеет своей целью ослабить противника перед другими ударами. Так вот, информационную войну в нашей стране Запад явно проигрывает, а вот мы свою информационную войну в западных странах почти не ведем, — сказал Вассерман.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус рассказали, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар соврал, когда заявил, что подыгрывал им. По их словам, в Дублине также солгали о том, что офис премьера улучшил защиту от пранков. В то же время Лексус отметил, что западные политики вряд ли станут недоступными для пранков в ближайшее время. Он объяснил это невозможностью создать защищенную универсальную систему связи.