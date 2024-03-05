«Очень игривый»: Вован и Лексус поймали на лжи премьер-министра Ирландии Вован и Лексус: премьер Ирландии соврал о подыгрывании в разговоре с пранкерами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вован и Лексус

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар соврал, когда заявил, что подыгрывал им. По их словам, которые приводит РИА Новости, в Дублине также слукавили о том, что офис премьера улучшил защиту от пранков.

Прекрасно, что у премьера есть столько времени, целый час, чтобы подыгрывать нам. Очень игривый, как и все остальные, — заявил Вован.

Он предположил, что премьеру нечем заняться, и посоветовал ему выходить в чат-рулетку и общаться там. В то же время Лексус отметил, что западные политики вряд ли станут недоступными для пранков в ближайшее время. Он объяснил это невозможностью создать защищенную универсальную систему.

Ранее Варадкар заявил, что его офис изменил процедуры в части звонков после того, как его разыграли Вован и Лексус. В ходе разговора с пранкерами в декабре он отметил, что Дублин не намерен становиться гарантом безопасности Киева. Кроме того, он сказал, что Ирландия не видит перспективы вступления Украины в Евросоюз в обозримом будущем. Варадкар также оказался недоволен тем, что из-за Киева его страна столкнулась с самым большим миграционным кризисом за всю историю государства.