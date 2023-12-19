Премьер Ирландии проговорился о планах по Украине Премьер Ирландии Варадкар сообщил, что его страна не станет гарантом для Украины

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лео Варадкар

Премьер Ирландии Лео Варадкар в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что Дублин не намерен становиться гарантом безопасности Киева. Кроме того, сказал политик, Ирландия не видит перспективы вступления Украины в Евросоюз в обозримом будущем. Разговор был опубликован в Telegram-канале пранкеров.

Любое государство должно соответствовать определенным стандартам с точки зрения демократии, системы правосудия, правовой системы и экономики, — добавил Варадкар.

Политик также признался, что мечтает отделить Северную Ирландию от Великобритании. Однако на вопрос, почему Косово и Северная Ирландия имеют право на самоопределение, а Крым — нет, Варадкар не смог внятно ответить.

Буду с вами честен. Косово было до моего прихода в правительство. Я не знаю. Я не знаю точных подробностей той ситуации, — сказал премьер.

Вместе с тем Варадкар выразил недовольство тем, что из-за Украины Ирландия столкнулась с самым большим миграционным кризисом за всю историю страны. По его подсчетам, в Ирландию прибыло примерно 100 тысяч украинских беженцев, одного из которых пришлось приютить самому премьеру.

Ранее Вован и Лексус разыграли премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Она сообщила, что республика готова помочь Украине с транзитом зерна, но только если расходы оплатит Евросоюз. Эстонский политик, думая, что разговаривает с неким африканским коллегой, вновь не упустила шанса обвинить Москву и сказала, что написала письмо по поводу транзита зерна в Брюссель.