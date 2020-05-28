Общество

Власти столицы выразили надежду на открытие магазинов в июне

22:06, 28 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что власти Москвы надеются на открытие магазинов в июне 2020 года. 

Были предложены меры поддержки для владельцев бизнеса, в том числе небольших непродовольственных магазинов в торговых центрах, на период с 1 марта, чтобы поддержать их каким-то образом. Будем надеяться, что большая часть, практически все из них откроются, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum назвали районы Москвы с максимальной вероятностью заражения COVID-19.

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