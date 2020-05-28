Власти столицы выразили надежду на открытие магазинов в июне

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Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что предприятия общепита могут открыться на следующем этапе снятия ограничений, которые были введены из-за ситуации с COVID-19.

В настоящее время идёт проработка с коллегами форматов, как предприятия общественного питания будут работать, как они будут открываться, но это, наверное, будет следующий этап по открытию кафе и ресторанов, —...