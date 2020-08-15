Мэр Сочи заявил о полной туристической загрузке курорта

https://static.news.ru/photo/85db410c-debd-11ea-ada7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что черноморский курорт принял около 1,5 млн человек с начала сезона отпусков. По его словам, турпоток постоянно растёт с тех пор, как стали поэтапно сниматься ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса.

С момента снятия ограничений турпоток составил около 1,5 миллиона человек, в том числе более миллиона гостей — в организованном секторе. Сегодня загрузка наших здравниц, отелей и частных гостиниц — в среднем 96 процентов, — цитирует мэра города РИА Новости.

Копайгородский добавил, что по уровню загрузки средства размещения вышли на пиковые показатели 2019 года. Кроме того, россияне проявляют повышенный интерес к турам и путёвкам на бархатный сезон. По прогнозам, много туристов приедет в Сочи и в межсезонье, и в зимний период. Главное, чтобы эпидемиологическая ситуация не ухудшилась.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Турции подсчитали, сколько туристов прибыло в Анталью за первые три дня с момента запуска российских чартеров и регулярных рейсов. Оказалось, что Россия с момента открытия чартерного сообщения стала безоговорочным лидером по количеству туристических прибытий. С 10 по 12 августа на турецкий курорт из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону прилетели 63 тысячи гостей.