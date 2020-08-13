В Турции назвали число прилетевших в Анталью за три дня туристов из России

https://static.news.ru/photo/786f0bf2-dd8c-11ea-ace1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mirjam Schmitt/Global Look Press

В Турции подсчитали, сколько туристов прибыло в Анталью за первые три дня с момента запуска российских чартеров и регулярных рейсов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ.

Россия с момента открытия чартерного сообщения стала безоговорочным лидером по количеству туристических прибытий. По данным властей, с 10 по 12 августа на турецкий курорт на регулярных и чартерных рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону прилетели 63 тысячи гостей, передаёт АТОР.

Отмечается, что турпоток из России в три раза больше, чем из Украины, и в восемь раз превышает британский и германский.

Лидируют россияне и по прибытиям на курорты Эгейского побережья Турции. Только 12 августа в Бодрум прилетели пять рейсов из РФ, на которых прибыли свыше 1800 отдыхающих. Это 37% всего иностранного авиатрафика в этом аэропорту.

Запуск чартеров из России и возвращение немецкого рынка позволяют турецким отельерам надеяться на спасение туристического сезона 2020 года.

Президент федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что если в июле на Эгейском побережье и на Средиземноморье работало около 40% гостиниц, то в августе на курортах Бодрума, Антальи, Фетхие и Даламана открыто около 60%.

Лучше всего ситуация в Измире, где гостей принимают примерно 90% мест размещения. Количество бронирований России, Германии и Великобритании постепенно увеличивается, но этих объёмов пока недостаточно, чтобы открылись все объекты в Анталье. Перелом в ситуации может наступить в ближайшие две недели, когда в большем количестве полетят чартеры из Германии. По оценке российских туроператоров, продажи по Турции выйдут на плановые объемы в ближайшие две-три недели.

Ранее Ростуризм опубликовал памятку для граждан РФ, которые планируют отправиться в Турцию. Прежде всего ведомство настоятельно рекомендует приобрести медицинские страховки, покрывающие расходы на лечение COVID-19. Перед полётом в терминале аэропорта у всех пассажиров измерят температуру. Во время полёта людям придётся заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. Если в итоге у кого-то выявят коронавирусную инфекцию, то под подозрение попадут пассажиры, сидевшие в радиусе двух метров от заболевшего.

Ростуризм указывает, что тесты на COVID-19 в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, не будет требоваться и предъявление справки о проведенном тестировании. При этом ношение медицинских масок остается обязательным как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу.

Полёты в Турцию Россия возобновила с 1 августа. Спустя пять дней глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о резком увеличении заражений коронавирусной инфекцией в курортных регионах страны.

Кроме Турции, Россия возобновила авиасообщение с Великобританией и Танзанией. Кроме того, открылись границы с Абхазией и Черногорией (самолёты туда пока не летают). Также известно, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что Россия ведёт переговоры с 30 государствами о возобновлении авиарейсов, писал NEWS.ru.