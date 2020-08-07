В Ростуризме рассказали, что ждёт россиян в Турции

https://static.news.ru/photo/b4cec104-d8ce-11ea-94ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Ростуризм опубликовал памятку для граждан РФ, которые планируют отправиться в Турцию. Прежде всего ведомство настоятельно рекомендует приобрести медицинские страховки, покрывающие расходы на лечение COVID-19

Перед полётом в терминале аэропорта у всех пассжиров измерят температуру. Во время полёта людям придётся заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. Если в итоге у кого-то выявят коронавирусную инфекцию, то под подозрение попадут пассажиры, сидевшие в радиусе двух метров от заболевшего.

Ростуризм указывает, что тесты на COVID-19 в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, не будет требоваться и предъявление справки о проведенном тестировании. При этом ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу.

За несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир (около 9 300 рублей), — отмечается в памятке.

Перед возвращением на родину россиянам необходимо заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкету в электронном виде «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию». Сделать это нужно не позднее регистрации на рейс.

В течение трех календарных дней со дня прибытия на в Россию путешественники обязаны будут сдать тест на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате в портале госуслуг, сообщает «Парламентская газета».

Если турист на одыхе заболеет коронавирусом, его обязательно поместят в стационар. При этом находившихся с ним отдыхающих отправят в двухнедельную обсервацию. В гостиницах в соответствии со специальным регламентом уже предусмотрели блоки номеров для этих целей.

Полёты в Турцию Россия возобновила с 1 августа. Спустя пять дней глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о резком увеличении заражений коронавирусной инфекцией в курортных регионах страны.

Кроме Турции, Россия возобновила авиасообщение с Великобританией и Танзанией. Кроме того, открылись границы с Абхазией и Черногорией (самолёты туда пока не летают). Также известно, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что Россия ведёт переговоры с 30 государствами о возобновлении авиарейсов.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение изучали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, но окончательное решение ещё не принято.