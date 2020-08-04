На турецких курортах резко увеличилось число заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/9fb0007a-d6ef-11ea-8868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщает о резком увеличении заражений коронавирусной инфекцией в курортных регионах страны. Пять дней назад Анкара и Москва решили возобновить авиасообщение.

Мы впервые за долгое время видим серьёзное увеличение числа заражений, — написал Коджа в своем Twitter.

По его словам, Турция должна приложить силы, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. За сутки в Турции обнаружено 1083 случая (днем ранее — 995). При этом 18 человек погибли, а 994 выздоровели.

YENÄ° HASTA SAYISINDAKÄ° YÃKSELME CÄ°DDÄ°. Ä°ki gÃ¼n arasÄ±ndaki fark, yakÄ±n zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamÄ±nÄ±n aÄÄ±r sonuÃ§lara yol aÃ§masÄ±nÄ± Ã¶nlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karÅÄ± sorumluyuz. Tedbirde birliÄe ihtiyacÄ±mÄ±z var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dVaRRl90gd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2020

Для въезда в Турцию россиянам не нужно предоставлять результаты тестов на коронавирус, виза также не нужна. При этом на курортах действуют ограничительные меры, направленные против распространения инфекции. Персонал гостиниц должен носить маски и следить, чтобы отдыхающие соблюдали социальную дистанцию. Для этого соответствующим образом расставляют мебель, в том числе и пляжные шезлонги.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Кроме того, открылись границы с Абхазией и Черногорией (самолёты туда пока не летают). Также известно, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что Россия ведёт переговоры с 30 государствами о возобновлении авиарейсов.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение изучали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, но окончательное решение ещё не принято.