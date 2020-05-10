Власти Самарской области продлили карантинные меры

https://static.news.ru/photo/d630eecc-92f0-11ea-b44c-fa163e074e61_660.jpg Фото: samregion.ru

Правительство Самарской области сообщило о продлении ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса. Режим самоизоляции будет действовать на территории региона до 18 мая.

Такое решение было принято по рекомендации главного санитарного врача, передаёт РИА Новости.

Кроме того, руководитель местного Роспотребнадзора Светлана Архипова считает снятие ограничений преждевременным, так как несмотря на наличие тенденции к снижению заболеваемости спада не происходит.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал пик COVID-19 в регионах на конец мая. По его словам, по стране может прокатиться вторая волна заражений, если карантинные меры будут соблюдать менее 80% населения.