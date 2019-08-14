https://static.news.ru/photo/586fd3c2-be75-11e9-b772-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Минпросвещения и Росстат подготовили исследование по количеству случаев жестокого обращения с детьми в регионах.

Лидером стал Пермский край, в котором за прошлый год зафиксировано 159 подобных инцидентов. За ними расположились Архангельская область и Краснодарский край (по 55 случаев).

По соотношению случаев жестокого обращения к числу детей в регионе последние места достались Еврейской автономной области (семь случаев на 10 тысяч детей), Камчатскому краю (3,7 на 10 тысяч, Ямало-Ненецкому округу (2,9), Пермскому краю (2,7) и Архангельской области (2,4).

Резкое возрастание количества инцидентов за год зарегистрировано в Калужской области — с одного до 15, в Курганской области — с четырёх до 21, Вологодской области — с четырёх до 16 и в Еврейской автономной области — с восьми до 26.

Ни одного случая жестокого обращения с детьми не фиксировалось в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также в Тамбовской и Орловской областях, на Алтае, Калмыкии, в Севастополе и на Чукотке. По данным Росстата, статистики по данному вопросу в большинстве этих регионов нет уже несколько лет, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что в последние месяцы Россию захлестнула волна новостей о жестоком обращении родителей с собственными детьми. Причём жестокость эта проявляется самым разнообразным образом