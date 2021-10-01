Минюст внёс в список нежелательных две организации саентологов

Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных организаций Библиотеку Рона Хаббарда (L. Ron Hubbard Library)* и Всемирный Институт Саентологических Предприятий (World Institute of Scientology Enterprises International)*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 27 сентября Генпрокуратура признала нежелательной Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (European Network of Election Monitoring Organizations )*. В России в неё входит движение «Голос» (признано властями РФ иноагентом). Она также вошла в перечень Минюста.

Организации включены в перечень в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и на основании решений заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 24 и 27 сентября 2021 года, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ подготовила предложение для Генпрокуратуры признать нежелательными более 20 иностранных неправительственных организаций. Они призывали социальные сети не реагировать на требования российского законодательства удалить запрещённый контент.

*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.