https://static.news.ru/photo/5f683512-e09d-11e9-a6ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курение на балконе может привести к штрафу до пяти тысяч рублей или уголовной ответственности, сообщили в МЧС.

Для физических лиц за нарушение правил, запрещающих открытый огонь на лоджиях и балконах, предусмотрен штраф до трёх тысяч рублей. Однако в случае возникновения пожара сумма поднимается до пяти тысяч рублей, передаёт RT .

По данным ведомства, к ответственности начнут привлекать людей, из-за неосторожности которых возникло возгорание, сгорел балкон или квартира.

Ранее News.ru писал, что кабмин России утвердил новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить. Требования вступят в силу 1 октября текущего года. Редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв заявлял, что россияне смогут продолжать безнаказанно курить на балконах, так как в новых правилах нет прямого запрета на эти действия. Однако в МЧС подтвердили, что правила касаются и курения.