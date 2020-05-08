Власти Петербурга подтвердили смерть трёх медиков от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8f25ffc8-91fa-11ea-88f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о смерти трёх медиков от заболеваний, вызываемых коронавирусом.

Жертвами вируса стали два врача Александровской больницы и медсестра Госпиталя для ветеранов войн, которые скончались во второй половине апреля.

Ранее с подтверждённым анализом на COVID-19 скончались две санитарки НИИ имени Вредена, а также сотрудница городской станции скорой помощи.

В настоящее время в инфекционной больнице имени Боткина находятся на лечении 214 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, передаёт ТАСС.