Власти Петербурга подтвердили смерть трёх медиков от COVID-19

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о смерти трёх медиков от заболеваний, вызываемых коронавирусом.
Жертвами вируса стали два врача Александровской больницы и медсестра Госпиталя для ветеранов войн, которые скончались во второй половине апреля.
Ранее с подтверждённым анализом на COVID-19 скончались две санитарки НИИ имени Вредена, а также сотрудница городской станции скорой помощи.
В настоящее время в инфекционной больнице имени Боткина находятся на лечении 214 медицинских работников, заразившихся коронавирусом,
Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге около трети работников Центральной подстанции городской станции скорой медицинской помощи находятся на больничном. Заболевших работников руководство планирует заменить студентами медицинских колледжей. Уже 9 мая их ожидается порядка 40 человек.
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