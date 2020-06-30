Власти Пермского края продлили карантин

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Ограничения, связанные с распространением коронавируса, продлили в Пермском крае. Карантинные меры будут действовать до 14 июля.

Ограничения касаются работы бассейнов, фудкортов и культурно-оздоровительных учреждений, а также проведения массовых мероприятий и занятий спортом, рассказала заместитель руководителя администрации губернатора региона Мария Геворгян. При этом, по её словам, с 1 июля откроются магазины площадью до 800 кв. м., летние кафе, библиотеки, музеи и некоторые другие организации.

Предлагается возобновить деятельность музеев и выставочных центров, за исключением каких-то больших групп. Посещать указанные места до 5 человек с применением средств индивидуальной защиты, — подчеркнула она.

МФЦ начнут оказывать все услуги, однако появится необходимость предварительной записи, передаёт ТАСС. Кроме того, снова начнут работать языковые курсы, автошколы, прокат спортивного инвентаря, продовольственные и сельскохозяйственные ярмарки, а также научные организации. Магазины смогут открыться только при наличии отдельного входа с улицы.

Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в настоящий момент в Регине свободно 82% коек в больницах, тогда как рекомендованный уровень — 50%. В связи с этим край может перейти ко второй стадии снятия ограничений.

В течение последних суток на территории региона выявили 54 новых случая заражения коронавирусом. Всего COVID-19 заболели около 3,7 тысяч человек, 78 пациентов погибли.

Ранее NEWS.ru писал, что с 22 июня в Чечне начался третий этап снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. Он предусматривает ослабление санитарных мер, отмену пропускного режима, разрешение на открытие всех торговых точек и посещение общественных мест.