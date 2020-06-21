В Чечне начинается третий этап снятия коронавирусных ограничений

Глава Чеченской Республики объявил о начале с 22 июня третьего этапа снятия ограничений, введённых в регионе из-за распространения коронавируса.
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Третий этап ослабления санитарных мер предполагает отмену пропускного режима, разрешение на открытие всех торговых точек и посещение общественных мест. Государственные служащие смогут вернуться к работе в штатном режиме.
Всего за время пандемии в Чечне выявлено 1600 случаев COVID-19, 20 человек скончались от инфекции, 1153 — выздоровели.
Кадыров 21 июня также сообщил, что сдал тест на антитела. По его словам, их в его организме не нашли, следовательно, коронавирусом он не заражался, передавал NEWS.ru.
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