Власти Москвы заявили о спаде волны COVID

Волна коронавируса в Москве идёт на спад. Уровень заболеваемости в столице снизился более чем в двое. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

За последние сутки в столице выявлено 3304 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в Москве приближается к 2 млн. Из больниц выписаны 3600 пациентов, всего выздоровели более 1,7 млн человек. Жертвами инфекции стали 95 жителей столицы, в общей сложности зафиксировано 34 483 летальных исхода.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом снижается в целом по стране. Он также отметил, что случаев заражения новым штаммом «омикрон» в РФ не выявлено, но мониторинг ситуации продолжается. Министр добавил, что россиянам с особенностями иммунитета может потребоваться бустерная доза вакцины от коронавируса.