Власти Москвы опровергли связь прививки от кори и смерти ребёнка

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что смерть ребёнка после прививки от кори, о которой сообщили СМИ, не связана с процедурой вакцинации.
Представители депздрава
Мальчика тщательно осмотрели несколько специалистов с учётом его особенностей, никаких противопоказаний к процедуре вакцинации при этом медики не установили.
Все ранее проведенные ребёнку прививки переносились хорошо. Согласие родителей на вакцинацию было получено. Родителям ребёнка были даны рекомендации по поствакцинальному периоду, — отметили в депздраве.
За последние десятки лет в России не было отмечено ни одной смерти, связанной с прививкой от кори, добавили представители департамента.
12 августа ряд СМИ сообщили о гибели шестилетнего мальчика в Москве спустя сутки после того, как ему сделали прививку от кори. В депздраве при этом утверждают, что смерть наступила через три дня после процедуры. По данным Telegram-канала Mash, у погибшего могли быть противопоказания к прививке.
Ранее NEWS.ru писал о противопоказаниях у российской вакцины от коронавируса.
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