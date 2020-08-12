Власти Москвы опровергли связь прививки от кори и смерти ребёнка

https://static.news.ru/photo/2877773a-dca9-11ea-b003-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что смерть ребёнка после прививки от кори, о которой сообщили СМИ, не связана с процедурой вакцинации.

Представители депздрава рассказали об этом «Интерфаксу». По словам собеседника агентства, причиной смерти несовершеннолетнего стала остановка сердца из-за тяжёлой врождённой патологии. Ребёнка прививали в специализированном учреждении, где принимают и детей с различными патологиями.

Мальчика тщательно осмотрели несколько специалистов с учётом его особенностей, никаких противопоказаний к процедуре вакцинации при этом медики не установили.

Все ранее проведенные ребёнку прививки переносились хорошо. Согласие родителей на вакцинацию было получено. Родителям ребёнка были даны рекомендации по поствакцинальному периоду, — отметили в депздраве.

За последние десятки лет в России не было отмечено ни одной смерти, связанной с прививкой от кори, добавили представители департамента.

12 августа ряд СМИ сообщили о гибели шестилетнего мальчика в Москве спустя сутки после того, как ему сделали прививку от кори. В депздраве при этом утверждают, что смерть наступила через три дня после процедуры. По данным Telegram-канала Mash, у погибшего могли быть противопоказания к прививке.

Ранее NEWS.ru писал о противопоказаниях у российской вакцины от коронавируса.