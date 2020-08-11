Стало известно, кому противопоказана вакцина от коронавируса

https://static.news.ru/photo/513e7f8e-dbf4-11ea-b901-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

У российской вакцины от коронавируса «Спутник V» есть ряд противопоказаний. Об этом предупредил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в стоп-листе — пациенты с хроническими болезнями и аллергики.

Из противопоказаний — серьёзные хронические аутоиммунные заболевания, чтобы не обострить их: артрит, артроз, острые стадии, поллинозы, аллергия на продукты питания, — цитирует специалиста «Интерфакс».

Таким людям, уточнил Гинцбург, следует предварительно проконсультироваться с иммунологом, чтобы не обострить заболевания. Учёный добавил, что в данной ситуации следует поступать как и с другими прививками, «здесь никаких исключений нет».

Он отметил, что «вакцину проверяли на эмбриотоксичность, опыты дали положительный результат, несколько поколений животных рассмотрели, никаких противопоказаний нет в данном смысле».

Кроме того, считает директор Центра, «особой необходимости нет в применении вакцины» для беременных. Тем не менее, он рекомендовал им пройти иммунизацию и от гриппа, и от коронавируса до наступления беременности.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Центром Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

В широкий оборот вакцина поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство она не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

В общей сложности разные группы российских учёных разрабатывают 26 вариантов препарата от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.