Власти будут пиарить профессию учителя

https://static.news.ru/photo/0f38bc48-0585-11eb-8dca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

Сотрудники Министерства просвещения запланировали усилить информационно-пропагандистскую деятельность, чтобы популяризировать профессию преподавателя. Об этом 3 октября сообщил заместитель главы ведомства Денис Грибов в рамках выступления на молодёжном педагогическом форуме «Линейка».

По его словам, рейтинг профессии учителя в РФ сейчас нельзя назвать «топовым». Грибов подчеркнул, что при этом саму работу преподавателя ни в коем случае нельзя занижать. Вопрос в том, как на эту профессию смотрят снаружи и изнутри.

Замминистра отметил, что коронавирусная пандемия и происходящие на её фоне события — это пример того, как героизируются врачи. В случае с учителями не нужно ждать подобных ситуаций и использовать их, однако престиж профессии необходимо поднять.

Такая задача стоит перед ведомством, мы эту тему обсуждали и с соответствующими структурами, подразделениями администрации президента, и у нас в планах активизировать информационно-пропагандистскую работу по популяризации профессии учителя, — цитирует Грибова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Министерство просвещения России запустило программы профессионального обучения для граждан, потерявших работу во время пандемии COVID-19 или занимающихся поиском новой работы.

Данный проект призван поддержать граждан в сфере занятости, а также дать им возможность получить дополнительные профессиональные навыки.