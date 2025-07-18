Вкусняшка! Фасоль с чесноком и соевым соусом — просто огонь!

Вкусняшка! Фасоль с чесноком и соевым соусом — просто огонь!

Этот рецепт стручковой фасоли с чесноком и соевым соусом — идеальный гарнир, который готовится быстро и получается невероятно вкусным. Хрустящая фасоль, ароматный чеснок, пикантный соевый соус и поджаренный кунжут создают идеальное сочетание. Блюдо подойдет к мясу, рыбе или крупам, а приготовить его можно всего за 20 минут!

Ингредиенты

Стручковая фасоль — 400 г

Сливочное масло — 1 ст. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Чеснок — 2-3 зубчика

Соевый соус — 1-2 ст. л. (по вкусу)

Кунжут — 1-2 ст. л.

Приготовление

Подготовьте фасоль: если она замороженная, отварите на пару 4-5 минут до полуготовности, затем охладите в ледяной воде и обсушите. Обжарьте чеснок: растопите сливочное масло, добавьте растительное, затем тонко нарезанный чеснок. Жарьте 1-2 минуты до золотистого цвета. Добавьте фасоль: выложите стручки на сковороду, влейте соевый соус и обжаривайте 3 минуты на сильном огне. Посыпьте кунжутом: добавьте семена кунжута, перемешайте и готовьте еще 2 минуты.

Подавайте как гарнир или с рисом, гречкой или макаронами. Это блюдо точно станет вашим любимым!

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