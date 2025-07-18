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18 июля 2025 в 14:19

Вкусняшка! Фасоль с чесноком и соевым соусом — просто огонь!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт стручковой фасоли с чесноком и соевым соусом — идеальный гарнир, который готовится быстро и получается невероятно вкусным. Хрустящая фасоль, ароматный чеснок, пикантный соевый соус и поджаренный кунжут создают идеальное сочетание. Блюдо подойдет к мясу, рыбе или крупам, а приготовить его можно всего за 20 минут!

Ингредиенты

  • Стручковая фасоль — 400 г
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Соевый соус — 1-2 ст. л. (по вкусу)
  • Кунжут — 1-2 ст. л.

Приготовление

  1. Подготовьте фасоль: если она замороженная, отварите на пару 4-5 минут до полуготовности, затем охладите в ледяной воде и обсушите.
  2. Обжарьте чеснок: растопите сливочное масло, добавьте растительное, затем тонко нарезанный чеснок. Жарьте 1-2 минуты до золотистого цвета.
  3. Добавьте фасоль: выложите стручки на сковороду, влейте соевый соус и обжаривайте 3 минуты на сильном огне.
  4. Посыпьте кунжутом: добавьте семена кунжута, перемешайте и готовьте еще 2 минуты.

Подавайте как гарнир или с рисом, гречкой или макаронами. Это блюдо точно станет вашим любимым!

Знаете, что меня всегда выручает, когда нужно быстро приготовить сытный ужин? Фасоль в томатном соусе! Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка в моем кулинарном арсенале.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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