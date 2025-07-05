Фасоль в томатах: постное блюдо, от которого все облизываются!

Фасоль в томатах: постное блюдо, от которого все облизываются!

Знаете, что меня всегда выручает, когда нужно быстро приготовить сытный ужин? Фасоль в томатном соусе! Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка в моем кулинарном арсенале.

Оно получается настолько ароматным и вкусным, что даже убежденные мясоеды просят добавки. А главное — готовится из самых простых ингредиентов, которые всегда под рукой!

Ингредиенты

Банка красной фасоли в соку

Банка помидоров в собственном соку

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 ч. л. сухого эстрагона

1 ст. л. хмели-сунели

Соль по вкусу

Лук и чеснок обжариваем до золотистости, добавляем помидоры и жидкость от фасоли. Тушим соус 20 минут, пока он не загустеет. Затем добавляем фасоль и готовим еще 7–10 минут. В конце заправляем ароматными специями и даем настояться под крышкой. Получается невероятно вкусно — проверено на моей семье!

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