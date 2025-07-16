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16 июля 2025 в 18:32

Вкуснее пиццы! Слоеный пирог «Улитка» с мясным фаршем — за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоёный пирог «Улитка» с мясным фаршем — сытно и аппетитно! Этот ароматный слоёный пирог с сочной мясной начинкой станет настоящим украшением вашего стола. Хрустящая золотистая корочка и нежная начинка делают его идеальным блюдом для семейного ужина или приёма гостей.

Приготовление: разморозьте слоёное бездрожжевое тесто при комнатной температуре. Пока тесто оттаивает, подготовьте начинку. Обжарьте мясной фарш на сковороде до готовности, посолите и поперчите по вкусу, затем дайте остыть.

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Равномерно распределите остывший фарш по всей поверхности, оставив свободными края примерно 1–1,5 см. Аккуратно сверните тесто в плотный рулет, начиная с длинной стороны.

Острым ножом нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 3–4 см. Противень застелите пергаментом и выложите заготовки срезом вверх, слегка придавливая их для устойчивости. Смажьте каждый кусочек взбитым желтком — это придаст пирогу красивый золотистый цвет.

Разогрейте духовку до 200 °C и выпекайте пирог около 25–30 минут до образования румяной корочки. Дайте немного остыть перед подачей. Это блюдо прекрасно сочетается со свежими овощами или лёгким салатом.

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рецепты
кулинария
пироги
мясо
Мария Левицкая
М. Левицкая
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