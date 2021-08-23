Диванная вирусология: оправдана ли паника вокруг вакцинации детей

К середине сентября в России планируется зарегистрировать прививку от коронавируса для школьников. Эта новость вызвала опасения в обществе, подогреваемом сообществами, скептически относящимися к вакцинации в частности, а подчас и ко всей научной медицине. В соцсетях появились посты с требованием «остановить» и «не допустить», в ход снова пошли опровергаемые врачами доводы о вреде иммунизации. Между тем, страх перед прививкой и недоверие к учёным усиливаются из-за отсутствия доступной информации о вакцинах и их эффективности. NEWS.ru выяснил доводы тех, кто опасается, что российских детей скоро начнут колоть «не пойми чем».

Анатомия недоверия

Ещё в июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что подростков м ожно прививать от коронавируса. Однако в России до сих пор вакцинация разрешена только людям старше 18 лет. В начале лета в нашей стране начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на детях от 12 до 17 лет. Как заявил директора Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, детскую вакцину планируется зарегистрировать к 15 сентября. В свою очередь, директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил , что созданная его организацией вакцина «КовиВак» на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2 подходит и для детей, однако по регламенту сначала нужно проводить необходимые испытания.

По данным недавнего опроса SuperJob, 60% россиян не готовы отвести своих детей на вакцинацию от коронавируса. При этом в большей степени о готовности привить своё потомство говорили те родители, которые сами прошли процедуру (47%). Согласно другому опросу, проведённому этим же сервисом, чаще всего от прививки против COVID-19 отказываются люди, имеющие тройки в школьном аттестате.

Противникивакцинации детей развернули бурную деятельность в медийном пространстве. В их числе оказалась биолог и экс-сотрудница Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Ирина Ермакова, известная как противница ГМО, утверждавшая , что генные технологии на Землю «привнесли» инопланетяне. В 2016 году она стала одним из номинантов антипремии «академик ВРАЛ», которую вручают «за выдающийся вклад в развитие и распространение лженауки и псевдонауки».

Недавно Ермакова создала в Сети петицию, адресованную президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину, главе Минздрава Михаилу Мурашко, министру обороны Сергею Шойгу и Совету безопасности России. Она просит «запретить массовую вакцинацию детей опасными биотехнологическими вакцинами, которые могут привести к заболеваниям и гибели детей».

Я сама не против прививок, но призывала бы всех проверять их состав. Новые вакцины — биотехнологические, они абсолютно не изучены. Данные, которые есть, в основном говорят о том, что животные погибают от этих прививок. Вакцину против коронавируса вводили хорькам, после чего у них выработались антитела, потом их инфицировали, они не заболели или заболели легко. А когда через некоторое время второй раз ввели вирус, все животные погибли. Ирина Ермакова биолог биолог

Она отметила, что «традиционно» вакцины получают на основе «убитого» или ослабленного вируса, на который в организме человека вырабатываются антитела. А в случае с биотехнологическими вакцинами используют мРНК, как в иностранных вакцинах, или гены с помощью векторов, которые перепрограммируют клетки на синтез белков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Собеседница NEWS.ru считает, что создатели таких вакцин думали, что «гены запускают синтез спайк-белков (шипиков вируса) и на них всё время будут вырабатываться антитела». Однако это неверно, поскольку «через какое-то время наблюдается резкий спад антител, а спайк-белки продолжают синтезироваться, поскольку гены были внедрены», а они — «это элемент программы».

По последним научным данным, спайк-белки очень токсичны, они могут циркулировать по всему организму и даже попадать в мозг, приводя к воспалению, — говорит Ермакова.

По её словам, к вакцинам имеются большие претензии, потому что вместе с ними вводятся гены или мРНК, которые перепрограммируют клетки на постоянный синтез токсичных спайк-белков. По данным вирусологов и иммунологов, спайк-белки будут разрушать клетки организма и влиять на иммунную систему человека.

Об этом же утверждается в созданной Ермаковой петиции, где говорится, что «в массовых заболеваниях и гибели детей обвинят врачей и соответствующие структуры, хотя виноваты вакцинаторы и их опасные вакцины».

Ещё не поздно остановить прививки детей и беременных женщин опасными вакцинами. Если этого не сделать, то Россия лишится будущих поколений, а, значит, своего будущего, — следует из призыва к высшему российскому руководству.

В интервью NEWS.ru аргументы Ирины Ермаковой и её петиции опроверг доктор биологических наук, член-корреспондент РАНи один из ведущих вирусологов России Сергей Нетёсов. Он назвал противников вакцинации неграмотными «диванными вирусологами».

Вообще все вакцины — биотехнологические продукты, потому что биотехнология охватывает все производства всех вакцин. Само определение термина «биотехнология» такое: это производство продуктов или осуществление процессов с помощью живых организмов. А производство витаминов, аминокислот, белковых лекарств, вакцин основано на культивировании живых организмов: бактерий, дрожжей, культур клеток относится к медицинским или «красным» биотехнологиям. Сергей Нетёсов молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН

Также учёный отметил, что практически все биологические инновации встречали противодействие в прошлом.

Вакцины спасают жизни

Сергей Нетёсов раскритиковал утверждение Ирины Ермаковой о том, что биотехнологические вакцины от коронавируса «не прошли полноценную проверку на животных и взрослых людях, механизм их действия не изучен», вследствие чего, как говорится в обращении, «после внедрения этих вакцин могут развиться патологические процессы в организме».

Для того, чтобы этот механизм был изучен, его надо изучать. А если его не изучать, он никогда не будет изучен. Другой момент: именно детские вакцины спасли большинство жизней детей, которые до этого просто умирали в младенчестве. Почитайте, сколько детей дожило до совершеннолетия у известных личностей 19 века: Достоевский, Толстой, да цари те же самые, и увидите сами, — пояснил Нетёсов.

Он отметил, что в Африке до сих пор есть несколько государств, в которых нет национальной программы вакцинации от кори, и детская смертность от неё (в возрасте до трёх лет) доходит там до 50%. Также вирусолог подчеркнул, что «саму вакцину против кори тоже не на скрижалях с неба спустили, её разрабатывали и проверяли, в том числе учёные, на своих детях и внуках».

Говоря о детских вакцинах от COVID-19, Сергей Нетёсов отметил, что от них не умер ни один ребёнок, в отличие от самой инфекции, в особенности от варианта «дельта», которым дети и нередко болеют , и иногда умирают. Например, в Новосибирской области от COVID-19 умерло уже более 10 детей, напоминает исследователь и «это реальный факт, а то, что говорит в петиции Ермакова — из разряда может быть, где-нибудь, когда-нибудь, кто-нибудь ей тайно рассказал, что какой-то ребёнок в какой-то стране умер после прививки».

Здесь стоит отметить, что, как известно, все мы едим огурцы, и некоторые люди, особенно пожилые, умирают в тот самый день, в который они ели огурцы. Но это не значит, что они умерли от съедения огурца, — подчеркнул учёный.

Он напомнил, что если в России только проводятся испытания противокоронавирусной вакцины для детей, то за рубежом они уже прошли и «вся западная Европа детей с 12 лет уже пару месяцев массово прививает от COVID-19». Там, как напоминает учёный, четыре основных вакцины, которые производят компании Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca. Все это препараты биотехнологические, то есть мРНКовые и векторные. Кроме этого, в Израиле привито уже более 70% населения, и все — этими вакцинами.

Далее он раскритиковал утверждение Ирины Ермаковой, согласно которому вакцинация взрослых людей биотехнологическими вакцинами привела к увеличению смертности. По словам вирусолога, он ознакомился с сайтом, на который приводится ссылка в петиции, но «там нет тех данных, на которые она ссылается, а вот данные по избыточным смертям от COVID-19 и его последствий представлены».

Я сам каждый день смотрю несколько мониторинговых сайтов по SARS-CoV-2 и вакцинам от него, и все случаи, связанные с тем, что человек умер после вакцины (что важно — не из-за вакцины, а просто после вакцинации), тщательно расследуются, а результаты расследований публикуются. Если Ермакова где-то нашла данные об увеличении смертности от вакцинации, пусть она ими поделится в виде координат научных публикаций, а не базарных слухов или своих фантазий, — предложил Сергей Нетёсов.

Также он оспорил приведённое в петиции утверждение, что «детский организм спокойно справляется с инфекцией, благодаря адаптивным свойствам иммунной системы ребёнка». Нетёсов обратил внимание на то, что Ермакова не является иммунологом и педиатром, предложив ей привести «конкретные ссылки на научные публикации по этому поводу, как это принято в научном мире». Он подчеркнул, что в научных публикациях, в том числе на русском языке, есть другие настораживающие указания на то, в частности, что вирус SARS-CoV-2 может оказывать воздействие на репродуктивные органы. Осенью 2020 года вышел обзор двух российских учёных (один из Московского государственного университета, а другой из Научного Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова), в котором указывается на то, что COVID-19 может приводить к поражению яичников и семенников. По следам этого обзора сейчас ведётся исследование.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В свёклу мы не превратились

Исследователь ответил и на доводы Ермаковой о том, что «с биотехнологическими вакцинами против вируса ковида вводятся гены или мРНК, которые перепрограммируют клетки организма на синтез спайк-белков», и что через эти белки вирусы проникает внутрь клеток.

По словам Сергея Нетёсова, ни в одной мРНК или векторной вакцине нет вирусов, которые способны размножаться в клетках организма человека. Нетёсов напомнил, что каждый раз, когда мы принимаем любую пищу, мы «запускаем» в свой организм молекулы мРНК, РНК и ДНК, потому что они есть в овощах, фруктах, мясе, рыбе, хлебе и других продуктах питания.

Конечно, мы их вводим через рот, но у нас нередко бывают всякие царапины и микроранки в ротовой полости и пищеводе, через которые все эти мРНК, РНК и ДНК также могут проникать в наш организм. Однако мы что-то ни в коров, ни в яблоки, ни в свёклу с картошкой никак не превратились, — иронизирует учёный.

Что касается программирования или репрограммирования, то мРНК, которые поступают в кровь с вакцинами Pfizer или Moderna, то в организме они живут максимум сутки-двое и никак не могут воздействовать на геном, потому что являются его конечным, а не начальным продуктом.

В таких вакцинах, как «Спутник V», AstraZeneca, Johnson&Johnson и китайская Convidecia, ген спайк-белка введён в геном дефектного аденовируса, который доносит его в клетку, но сам вирус там не размножается, потому что часть его генов, необходимых для этого, разработчиками удалена. Такие препараты разрабатываются около 30 лет и, естественно, во многих странах изучались множеством исследователей, в том числе из университетов, и если бы были скрыты какие-то опасные последствия, то этих исследователей «давно бы засудили и разорили».

При этом, как напоминает Сергей Нетёсов, аденовирусы пробовали использовать для встроек в геном для исправления врождённых генетических эффектов, но это оказалось очень непросто. Для этого в геном аденовируса необходимо встроить два крупных фрагмента человеческого генома и между ними вставить ген, который хотят заменить. Но в векторные вакцины никто фрагментов генома человека не встраивал.

Ни на чём, кроме слов Ирины Ермаковой, по убеждению Сергея Нетёсова, не основано и утверждение о том, что спайк-белки «очень токсичны» и «даже способны проникать в мозг и вызывать воспалительные процессы в нём».

Утверждать это в отношении S-белков в составе вакцин — абсурдно. Уж если на то пошло, то спайк-белки очень широко могут «гулять» по организму вместе с вирусом SARS-CoV-2 во время инфекции, причём в гораздо больших количествах, чем при вакцинации: везде, где есть рецепторы ACE2. А сам по себе белок «гулять» не может. Он в одну клетку встроился и больше никуда не попадёт, потому что его функция не проникать в клетки, а связываться с их рецепторами и участвовать в «впрыскивании» содержимого вирусной частицы в клетки, — объясняет вирусолог.

Раскритиковал Сергей Нетёсов и описанное в петиции Ирины Ермаковой утверждение о том, что «постоянный синтез спайк-белков из-за внедрённого генетического материала приведёт к разрушению иммунной системы ребёнка, к тяжёлым заболеваниям». Он напомнил, что в мире произведено уже почти 5 млрд доз вакцин, население всей западной Европы, США, Канады, Австралии и ряда других стран привито на 60-70%, и «если бы так было, это бы всё давно проявилось».

И ещё раз повторю: мРНК-вакцина, как и векторная, не способна встроиться в геном. Человек, который профессионально знает молекулярную биологию и вирусологию, такого утверждения просто в принципе никогда не сделает, — резюмировал учёный.