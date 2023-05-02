Вирусолог предупредил об опасном последствии клещевого энцефалита Вирусолог Альтштейн предупредил о риске паралича при заражении клещевым энцефалитом

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Заражение клещевым энцефалитом может вызвать риск развития паралича, который останется на всю жизнь, предупредил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он рассказал НСН, что при инфицировании у человека повышается температура, а также проявляются неврологические симптомы. По его словам, энцефалит опасен для всех возрастных категорий.

Клиническая картина — повышение температуры, очень быстро появляются неврологические симптомы. Заболевание очень тяжелое, довольно много случаев, когда заболевание дает параличи, которые остаются на всю жизнь, — пояснил Альтштейн.

По словам вирусолога, лекарств против вируса не разработано, но в качестве профилактики можно использовать вакцину. Он уточнил, что чаще всего ее применяют те, кто ходит в места, где легко получить укус клеща. Альтштейн назвал плохое самочувствие противопоказанием к вакцинации. Специалист добавил, что энцефалит особенно распространен в Предуралье, Сибири, на Дальний Восток и Урале.

Инфекционист Юлия Климова ранее рассказала что всегда существует минимальный риск получить ложноотрицательный результат после анализов на наличие клещевого энцефалита. По ее словам, из-за этого врачи проводят профилактические мероприятия вне зависимости от результатов.