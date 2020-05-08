Вирусолог оценил решения Роспотребнадзора по снятию ограничений в России

https://static.news.ru/photo/e8ebd8fa-928d-11ea-a077-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вирусолог, доктор медицинских наук Аналолий Альштейн рассказал о непростых решениях Роспотребнадзора в период пандемии коронавируса. По его словам, полностью взвешенное решение принять очень сложно, поскольку в данной ситуации оно в любом случае будет спорным.

Роспотребнадзор — это организация, которая принимает решения в очень сложный и спорный период нашей жизни во время коронавируса. И какое решение ни прими — всё будет плохим, — заявил он в беседе с НСН.

Он отметил, что большое сомнение вызывает, в частности, намерение разрешить работу магазинов одежды и обуви. Сообщалось, что на первом этапе снятия ограничений откроются торговые точки, чья площадь не превышает 400 квадратных метров. Однако врач подчеркнул, что риск заразиться коронавирусом зависит не от площади, а от плотности людей в помещении.

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что эпидемия коронавируса в России может пойти на спад через месяц. По его словам, на динамике распространения COVID-19 положительно скажется ношение масок и перчаток, а также летний период.