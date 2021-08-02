Вирусолог объяснил, почему у пожилых людей больше антител к COVID-19

У пожилых людей вырабатывается больше антител к коронавирусу, чем у молодых, так как антитела — последний уровень обороны организма. Об этом рассказал вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев, передаёт «Москва 24».

У нас есть несколько уровней противовирусной защиты, антитела — это последний уровень обороны. Это самое последнее, что вырабатывает организм, если он действительно заболел, — поделился он.

По словам Скулачева, сначала с вирусом борется врождённый иммунитет. Если он удачно ответил на вирусную атаку, то болезнь будет подавлена. Вероятно, это происходит у людей с бессимптомным и лёгким течением COVID-19. Если же врождённый иммунитет не справился, бороться начинает приобретённый, который и отвечает за выработку антител.

Дальше наступает хитрая игра: вирус пытается пробить оборону, у него есть специальная схема подавления интерферонового ответа. И если ему это удаётся, то дальше вступает в работу система приобретённого иммунитета, это антитела, — добавил эксперт.

Соответственно, низкое количество антител после болезни можно объяснить хорошим врождённым иммунитетом, из-за которого антитела не понадобились. С возрастом иммунитет ослабевает, что и объясняет высокое количество антител у пожилых людей.

Ранее руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте заявил, что специалисты пока не обладают достаточным количеством данных о коронавирусе, чтобы с уверенностью утверждать о необходимости ревакцинации от смертоносной инфекции.

Он добавил, что вакцина спасает человека от смерти, иногда сам COVID-19 приводит к тому, что у человека появляется иммунитет на всю жизнь. Поэтому в ряде случаев ревакцинация может быть нужна, подчеркнул Питте.