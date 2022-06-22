Вирусолог Нетесов: по РФ разбросаны десятки могильников с сибирской язвой

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По всей России разбросаны десятки скотомогильников — захоронений животных, зараженных сибирской язвой, заявил вирусолог Сергей Нетесов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, точных данных о количестве таких погостов нет, так как эта информация находится в ограниченном доступе.

Случаи [заболевания сибирской язвой] ежегодно встречаются в России, в самых разных местах, потому что скотомогильников по несколько штук [в каждом регионе] официально. У нас и в Подмосковье, наверное, есть скотомогильники, и в Саратовской области точно есть, — предположил Нетесов.

Он отметил, что в Саратове, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Волгограде расположены «противочумные институты», которые занимаются изучением подобных заболеваний. В связи с этим вирусолог предположил, что в этих регионах находятся скотомогильники с сибирской язвой. По словам Нетесова, именно такие захоронения часто становятся причиной заражения людей.

Споры сибирской язвы — даже вне вечной мерзлоты, в обычной почве на Ставрополье, в Саратовской области, Волгоградской области — живут до сотни лет. Они проявляют себя там, где сгнили ограды скотомогильников или люди специально пустили коров на то место, где был скотомогильник, потому что там хорошая, высокая трава, — резюмировал вирусолог.

Ранее в Ставропольском крае выявили случай заражения сибирской язвой, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Заболевание обнаружили у жительницы станицы Рождественской. Губернатор отметил, что сейчас женщина находится под постоянным контролем со стороны врачей, ее состояние оценивается как удовлетворительное.