Ветеринар: российские вузы не учат лечить кошек и собак

Главный ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий заявил, что российским ветеринарным клиникам приходится заново готовить врачей, так как отечественные вузы готовят ветеринаров по устаревшим программам.
По его словам, обучение в этих образовательных учреждениях ориентировано на лечение сельскохозяйственных, а не домашних животных. В связи с этим на сегодняшний день существует большая потребность во врачах, практикующих с собаками, кошками и другими домашними животными.
В этом отношении вузы не дают даже базового образования. И крупные клиники, которые хотят иметь хороших врачей, вынуждены их готовить фактически самостоятельно, — сказал Альшинецкий в беседе с «Интерфаксом».
Он отметил, что при этом профильных вузов, в которых можно выучиться на ветеринара, на сегодняшний день в России очень много — в любом крупном городе такой есть.
Программа в них устаревшая, в основном разработана для врачей, которые, как предполагается, будут работать с сельскохозяйственными животными, — отметил ветеринар.
Ранее NEWS.ru писал о том, что вторая волна коронавируса с массовым переходом на самоизоляцию сделала для многих невозможным посещение ветеринарных клиник. У многих в условиях карантина остаётся один выход — вызов ветеринара на дом. Этим уже массово начали пользоваться мошенники.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram