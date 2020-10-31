Ветеринар: российские вузы не учат лечить кошек и собак

https://static.news.ru/photo/e54e9ba4-1b5b-11eb-ab82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monica Herndon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий заявил, что российским ветеринарным клиникам приходится заново готовить врачей, так как отечественные вузы готовят ветеринаров по устаревшим программам.

По его словам, обучение в этих образовательных учреждениях ориентировано на лечение сельскохозяйственных, а не домашних животных. В связи с этим на сегодняшний день существует большая потребность во врачах, практикующих с собаками, кошками и другими домашними животными.

В этом отношении вузы не дают даже базового образования. И крупные клиники, которые хотят иметь хороших врачей, вынуждены их готовить фактически самостоятельно, — сказал Альшинецкий в беседе с «Интерфаксом».

Он отметил, что при этом профильных вузов, в которых можно выучиться на ветеринара, на сегодняшний день в России очень много — в любом крупном городе такой есть.

Программа в них устаревшая, в основном разработана для врачей, которые, как предполагается, будут работать с сельскохозяйственными животными, — отметил ветеринар.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вторая волна коронавируса с массовым переходом на самоизоляцию сделала для многих невозможным посещение ветеринарных клиник. У многих в условиях карантина остаётся один выход — вызов ветеринара на дом. Этим уже массово начали пользоваться мошенники.