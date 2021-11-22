Ветеринар рассказала, кто несёт ответственность за смерть питомца в клинике

Клиника и её медработники не несут ответственности за смерть питомца после операции, заявила ветеринар Ангелина Сиротина. Хозяин животного подписывает соответствующие бумаги перед хирургическим вмешательством, так как во время даже самых безопасных операций есть риски осложнений или летального исхода, передаёт Pravda.Ru.

Если человек принимает решение делать какую-то операцию, он подписывает в клинике документ, <...> что в случае какого-то происшествия ветеринарная клиника снимает с себя полную ответственность, — пояснила Сиротина.

Комментируя избиение сибирячкой персонала ветеринарной клиники после смерти кастрированного там кота, Сиротина предположила, что у питомца могла быть аллергия на некоторые препараты или непереносимость наркоза. Тем не менее ветеринар уверена, что кастрировать и стерилизовать домашних котов всё-таки нужно, потому что это не только облегчит хозяевам жизнь, но и снизит риск возникновения у питомца ряда заболеваний.

Ранее хозяйка кота избила врача ветеринарной клиники в Новосибирске после того, как её питомец умер после кастрации. Женщина убеждена, что врачи допустили ошибку, повлёкшую за собой смерть животного.