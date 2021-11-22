Ветеринар рассказала, кто несёт ответственность за смерть питомца в клинике

Клиника и её медработники не несут ответственности за
Если человек принимает решение делать какую-то операцию, он подписывает в клинике документ, <...> что в случае какого-то происшествия ветеринарная клиника снимает с себя полную ответственность, — пояснила Сиротина.
Комментируя избиение сибирячкой персонала ветеринарной клиники после смерти кастрированного там кота, Сиротина предположила, что у питомца могла быть аллергия на некоторые препараты или непереносимость наркоза. Тем не менее ветеринар уверена, что кастрировать и стерилизовать домашних котов всё-таки нужно, потому что это не только облегчит хозяевам жизнь, но и снизит риск возникновения у питомца ряда заболеваний.
Ранее хозяйка кота избила врача ветеринарной клиники в Новосибирске после того, как её питомец умер после кастрации. Женщина убеждена, что врачи допустили ошибку, повлёкшую за собой смерть животного.