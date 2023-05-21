Ветеринар объяснила, какой поводок лучше всего подойдет для крупной собаки Ветеринар Наумова: поводок для собаки должен быть из прочного материала и с крепким карабином

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Поводок для крупной собаки должен быть сделан из прочного материала, чтобы при выгуле она не смогла его порвать или растянуть, рассказала в беседе с NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. По ее словам, также следует обратить внимание на надежность карабина, так как питомец способен сорваться с поводка при сильном рывке.

Если у вас есть собака крупной породы, то выбор правильного поводка становится особенно важным. При покупке поводка для крупной собаки следует учитывать такой фактор, как материал. Поводок должен быть сделан из прочного материала, который не растянется при сильном рывке собаки. <...> Карабин должен быть крепким и надежным, чтобы удерживать собаку на поводке при сильном рывке, — подчеркнула Наумова.

Кроме этого, поводок должен быть достаточно длинным, чтобы собака могла свободно двигаться, но при этом он должен быть таким, чтобы хозяин мог контролировать ее поведение, отметила ветеринар. По ее словам, также поводок должен быть удобным для длительного использования, особенно при планировании выгула собаки на большие расстояния.

Ранее ветеринар Наумова рассказала NEWS.ru, что без намордника можно безопасно выгуливать йоркширских терьеров, ши-тцу, китайских хохлатых, французских бульдогов и кокер-спаниелей. Она добавила, что собаки данных пород небольшие по размеру и дружелюбны. Ветеринар подчеркнула, что существуют две породы собак, которых нужно выгуливать только в наморднике и на поводке: американский стаффордширский терьер и кавказская овчарка.