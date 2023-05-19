Ветеринар рассказала, каких собак можно выгуливать без намордника Ветеринар Наумова: французских бульдогов, ши-тцу и кокер-спаниелей можно выгуливать без намордника

Фото: Shutterstock

Ветеринар Маргарита Наумова рассказала NEWS.ru, что без намордника можно безопасно выгуливать йоркширских терьеров, ши-тцу, китайских хохлатых, французских бульдогов и кокер-спаниелей. Она добавила, что собаки данных пород небольшие по размеру и дружелюбны.

Если вы ищете породу собаки, которую можно безопасно выгуливать без намордника и на поводке, стоит обратить внимание на йоркширских терьеров, ши-тцу, китайских хохлатых, французских бульдогов и кокер-спаниелей. Эти собаки имеют дружелюбный характер и обладают небольшим размером, что делает их более подвижными и управляемыми, — подчеркнула Наума.

Эксперт отметила, что существуют две породы собак, которых нужно выгуливать только в наморднике и на поводке: американский стаффордширский терьер и кавказская овчарка. Эксперт отметила, что оба питомца любят хозяев, но способны проявить агрессию, если почувствуют угрозу своей семье или территории, а также по отношению к чужакам.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собака может проявлять свои эмоции с помощью лая в зависимости от темперамента, воспитания и нагрузки. Он пояснил, что сильно возбудимые питомцы могут реагировать лаем на любые посторонние звуки. Кроме того, животное может таким образом подбадривать себя и повышать себе настроение. По словам кинолога, лай для собаки является формой сигнального поведения и способом общения.