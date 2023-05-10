Раскрыты причины постоянного лая собак Кинолог Голубев: постоянный лай может быть проявлением эмоций у возбудимых собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собака может проявлять свои эмоции с помощью лая в зависимости от темперамента, воспитания и нагрузки, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» он пояснил, что сильно возбудимые питомцы могут реагировать лаем на любые посторонние звуки. Кроме того, животное может таким образом подбадривать себя и повышать себе настроение.

У сильно возбудимой собаки любой шум за дверью, звонок или другой посторонний шум могут вызывать лай, которым собака подбадривает себя и приводит в соответствующее настроение. Робкие и пугливые питомцы могут выражать лаем испуг или, наоборот, отгонять грозным лаем посторонних, — отметил Голубев.

По словам кинолога, лай для собаки является формой сигнального поведения и способом общения. Так, при помощи звуков питомец может привлекать внимание хозяина или сородичей. Голубев пояснил, что лай для собак по функциям может быть схож с речью для человека.

Еще одной причиной частого лая может быть отсутствие физических нагрузок. Голубев уточнил, что собаке становится скучно, когда ей не хватает активности. Он посоветовал хозяевам играть с питомцем во время прогулок, а домой покупать умные игрушки. Кроме того, лай может сигнализировать о проблемах со здоровьем у животного. Кинолог рекомендует обратиться к ветеринару, если у собаки пропадает желание общаться, снижается активность и интерес к играм.

Голубев уточнил, что важно пересмотреть свой подход к воспитанию и анализировать поведение собаки, чтобы постоянный лай не превратился в привычку. Понять, как скорректировать такое поведение, можно после установления его причин.

Кинолог ранее рассказал, что собаки не умеют плакать, поэтому повышенное слезотечение может говорить о проблемах со здоровьем. Он отметил, что животные используют слезы в первую очередь для очищения глаз от загрязнений и увлажнения роговицы.