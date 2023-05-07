Кинолог рассказал, как собаки выражают эмоции Кинолог Голубев: усиленное слезотечение может говорить о проблемах со здоровьем у собак

Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Собаки не умеют плакать, они выражают эмоции другими способами, а повышенное слезотечение может говорить о проблемах со здоровьем у животных. Об этом предупредил в интервью РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он отметил, что собаки используют слезы в первую очередь для очищения глаз от загрязнений и увлажнения роговицы.

Если собака чем-то расстроена, она скорее будет отворачиваться, ограничивать контакт, но плакать от переполняющих ее эмоций она все же не будет, — пояснил Голубев.

Он подчеркнул, что владельцу необходимо уметь считывать сигналы, которые подает его питомец. Например, испытывая стресс, пес может превратиться из игривого в апатичного. Если собака не рада контакту с человеком, она может отказываться от игр, отворачивать голову, облизываться и зевать, а также демонстрировать сигналы подчинения — прижимать уши и хвост, отворачиваться, горбиться.

Если собака виляет хвостом, это означает, что она возбуждена, однако причины могут быть разными — от радости до готовности к конфликту. Что касается ситуации, когда пес ложится на спину, это не всегда означает, что он хочет, чтобы его погладили. Такая поза может говорить о состоянии страха и покорности, когда животное опасается контакта с человеком и пытается блокировать направленное на него агрессивное поведение.

Что же касается усиленного слезотечения, то в случае возникновения такой ситуации кинолог посоветовал обратиться к ветеринару и исключить наличие аллергии, воспаления глазного яблока или попадания инородного тела.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что при выборе породы собаки следует исходить из желаний и возможностей будущего владельца, а не руководствоваться модными тенденциями. По его словам, мода часто играет злую шутку с начинающими собаководами и за кукольной мордашкой вдруг обнаруживается активный пес, у которого могут проявиться проблемы с контролем поведения.