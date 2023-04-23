Кинолог рассказал, как правильно подобрать породу собаки Кинолог Голубев: породу собаки надо выбирать, исходя из возможностей хозяина

Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При выборе породы собаки следует исходить из желаний и возможностей будущего владельца, а не руководствоваться модными тенденциями. Об этом заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, мода часто играет злую шутку с начинающими собаководами и за кукольной мордашкой вдруг обнаруживается активный пес, у которого могут проявиться проблемы с контролем поведения.

Выбор щенка не должен быть продиктован современными модными тенденциями. Прежде чем завести собаку определённой породы, надо с ней познакомиться и понять, готов ли ты уделять питомцу должное время, чтобы он вырос воспитанным и счастливым. Для того и существует в мире такое огромное многообразие пород, чтобы каждый человек мог найти себе то, что соответствует именно его потребностям и образу жизни, — подчеркнул кинолог.

Он пояснил, что модные тренды начали влиять на выбор породы недавно, когда собак стали заводить в качестве друга и компаньона, не исходя из их служебных характеристик. В качестве примера «жертв моды» Голубев привел породу хаски, которые стали популярны после сериала «Игра престолов». Кинолог отметил, что эти собаки чрезвычайно активны и при отсутствии долгих прогулок и активных тренировок они могут начать устраивать погромы в квартире.

Разочарования могут быть связаны у будущих владельцев с породой шпиц, популярной ныне у россиян. Считается, что маленькие собачки по умолчанию должны хорошо себя вести, однако отсутствие воспитания может привести к агрессивному поведению псов, надоедливому лаю и нападениям на соседей.

Также Голубев предостерег от приобретения набирающих популярность «дизайнерских пород» — типа мальтипу или лабрадудля. Глава РКФ отметил, что с точки кинологии они считаются метисами — беспородными собаками, для них в настоящее время не существует утвержденных стандартов и сложно точно определить, каким вырастет один или другой щенок.

Если же учесть, что подобные собаки не подлежат регистрации в национальной кинологической организации, их заводчики могут не соблюдать требования, предъявляемые к племенному разведению, включая здоровье и темперамент. Это может привести к получению собаки с генетическими патологиями или отклонениями в поведении.

Ранее Голубев рассказал, что некоторые владельцы животных обращаются к ветеринарным хирургам с просьбами удалить их питомцу голосовые связки или когти вместе с фалангами. Он выступил против подобных операций, назвав их калечащими животных, а хозяев — безответственными людьми, не готовыми тратить время на воспитание питомцев.