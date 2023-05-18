Названы собаки, которых нужно выгуливать только в наморднике и на поводке Ветеринар Наумова: стаффордширских терьеров и кавказских овчарок нужно выгуливать только на поводке

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Кавказская овчарка

Существуют две породы собак, которых нужно выгуливать только в наморднике и на поводке: американский стаффордширский терьер и кавказская овчарка, рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. Эксперт отметила, что оба питомца любят хозяев, но способны проявить агрессию по отношению к чужакам или если почувствуют угрозу своей семье или территории.

Первой породой собак, которую необходимо выгуливать в наморднике и на поводке, является американский стаффордширский терьер. Они очень любят своих хозяев, но часто агрессивны по отношению к другим собакам и людям. Вторая порода — кавказская овчарка. Они защитнически настроены и проявляют агрессию, если чувствуют угрозу своей семье или территории. По этой же причине выгуливание без намордника и поводка также может быть опасным, — подчеркнула собеседница.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собака может проявлять свои эмоции с помощью лая в зависимости от темперамента, воспитания и нагрузки. Он пояснил, что сильно возбудимые питомцы могут реагировать лаем на любые посторонние звуки. Кроме того, животное может таким образом подбадривать себя и повышать себе настроение. По словам кинолога, лай для собаки является формой сигнального поведения и способом общения.